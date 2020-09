Inter, Zanetti blinda Lautaro: “Impossibile vederlo altrove” e su James Rodriguez… (Di giovedì 3 settembre 2020) Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, si confessa a Caracoltv.com emittente radiotelevisiva colombiana e le sue riflessioni di sicuro faranno felici milioni di tifosi in giro per il mondo. Stimolato a dire la sua sul gioiello della formazione, Lautaro Martinez, il dirigente risponde sicuro: “Lui è contento di noi e noi di lui. Non ci sono possibilità … L'articolo Inter, Zanetti blinda Lautaro: “Impossibile vederlo altrove” e su James Rodriguez… Leggi su dailynews24

