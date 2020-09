Inter, infortunio De Vrij: lieve distorsione alla caviglia destra (Di giovedì 3 settembre 2020) Arrivano novità sull’entità dell’infortunio del difensore dell’Inter, Stefan De Vrij. Il centrale nerazzurro ha riportato una lieve distorsione alla caviglia destra che lo ha costretto a lasciare il ritiro con la nazionale olandese e fare ritorno a Milano. Probabile che al giocatore serviranno alcune sedute di allenamento differenziato per recuperare al meglio in vista della nuova stagione di Serie A. “Era molto deluso di lasciare il ritiro, era la sua occasione di essere titolare. E’ un vero peccato“, questo il commento del commissario tecnico ad Interim dell’Olanda, Dwight Lodeweges. Leggi su sportface

