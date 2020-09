Il Segreto, Adolfo: l’attore Adrián Pedraja trova l’amore con un volto noto (Di giovedì 3 settembre 2020) Adrián Pedraja, interprete di Adolfo De Los Visos ne Il Segreto, ha trovato l’amore con un volto molto noto in Spagna. Scendendo nel dettaglio, l’attore ha fatto sapere ai fan di essere fidanzato con Sheila Casas. La sorella dell’attore Mario Casas ha condiviso sui social una foto che la ritrae proprio con Adrián. Quest’ultimo ha … L'articolo Il Segreto, Adolfo: l’attore Adrián Pedraja trova l’amore con un volto noto proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 4 settembre 2020? Prima di arrivare alle nostre anticipazioni, con le ultime di Puente Viejo, facciamo anche ordine sulla messa in onda settima ...

