Il medico scolastico? “Può essere anche un pediatra”

ROMA – "Riteniamo che il medico scolastico sia una figura utile, che ovviamente può essere ricoperta anche dai pediatri di libera scelta. Non abbiamo nulla in contrario. Quello che manca però è la loro proposta, vogliamo sentire la loro voce". Così il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, nel corso di un'intervista rilasciata all'agenzia Dire, risponde ai pediatri che nei giorni scorsi si sono detti contrari al medico scolastico.

Per un rientro a scuola ancora più sicuro, sono stati messi a disposizione dei test sierologici volontari per il personale: ecco come funziona. Il rientro a scuola per docenti e studenti è ormai alle ...

Coronavirus, al via i test per il personale delle scuole di Palermo per superare i ritardi

Il 14 apriranno ufficialmente i battenti le scuole ma docenti e personale scolastico non hanno ancora effettuato i test sierologici. Un ritardo netto che ha indotto l’Asp di Palermo a correre ai ripar ...

