Giulia De Lellis, gambe scoperte in “abito da sposa” a Venezia: che bellezza – Foto (Di giovedì 3 settembre 2020) Giulia De Lellis stupisce sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2020: in bianco, con un abito in stile sposa, lascia scoperte le gambe pazzesche, Foto. Visualizza questo post su Instagram A lilac dream💜 Grazie a @belfioricouture che in sole 48 h mi ha letteralmente cucito questo meraviglioso abito addosso. È … L'articolo Giulia De Lellis, gambe scoperte in “abito da sposa” a Venezia: che bellezza – Foto proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

plutonvich : RT @n0moreli3s: giulia de lellis a venezia. si, è bellissima con o senza acne. L’ACNE È UNA COSA NORMALE. NON TUTTE LE PELLI SONO PERFETTE… - AleVillarmonte : RT @Annamar32922553: Ma io sono letteralmente scioccata dalla bellezza di Giulia De Lellis. Quest’anno si è superata. Chapeau ?? #damellis h… - jughel_ : solare, con una personalità forte e sempre spettacolare?? Giulia De Lellis si è superata anche quest'anno! #Venezia77 - moondeipoveri : Anche oggi chi sta criticando gli outfit di Giulia è gente che critica solo ed esclusivamente perché LA DE LELLIS S… - Vale97B : RT @vieniavedere14: 'che vi piaccia o meno, gdl in quattro anni si è guadagnata un successo di grande rispetto, non è più la fidanzata di,… -