Gerry Scotti “Sono svenuto dal dolore”: a confermare tutto è il conduttore (Di giovedì 3 settembre 2020) Presto Gerry Scotti tornerà in Tv con la nuova edizione di ‘Caduta Libera’. In molti potranno finalmente rivedere l’amato conduttore, che terrà ancora una volta le redini dello storico programma di Canale 5. E a tal proposito, Gerry Scotti ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale ‘Oggi’, laddove ha incuriosito il lettore illustrando alcune succulenti novità. Ma non solo! Il noto volto dello spettacolo ha svelato alcuni dettagli relativi al suo infortunio, capitato nei giorni in cui registrava ‘Tú sí que vales’. Un incidente che non ha assolutamente fermato il conduttore. Anzi! Da buon stacanovista ha continuato a lavorare e a presenziare negli studi Mediaset del suo programma ... Leggi su velvetgossip

trash_italiano : Quando ami sia Gerry Scotti che De Luca. - atotaldiv : @soloetriste Togli autolesionismo e metti pianto *gerry_scotti_mastaparlandodime.gif* - gnustefani : vi immaginate avere come amico gerry scotti? - MarcoCamillieri : @HuffPostItalia Per garantire pluralità d'informazione sarebbe opportuno sapere cosa ne pensano Gerry Scotti, Amadeus e Carlo Conti. - Sonia88403150 : @Cinguetterai E ci metterei Gerry Scotti! -