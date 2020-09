Germania, in un appartamento i corpi di 5 bambini. Li avrebbe uccisi la madre che poi ha cercato di suicidarsi (Di giovedì 3 settembre 2020) Una donna di 27 anni avrebbe ucciso i suoi figli in una casa di Solingen per poi gettarsi sotto le rotaie di un treno nella stazione di Dusseldorf. Uno dei fratelli si è salvato perché era a casa ... Leggi su tg.la7

