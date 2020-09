Era Sherry la rivale di Lorelai in Una mamma per amica: oggi a 50 anni botulino, sembra un’altra [FOTO] (Di giovedì 3 settembre 2020) “È una strega!” esclama Sookie, di Una mamma per amica, quando per la prima volta vede Sherry, la definisce una strega: perché? È presto detto! Sherry ha un make up impeccabile e un abito delicatissimo, con nemmeno una piega. Tutto questo fa storcere il naso a Lorelai che, di certo, avrebbe preferito vedere accanto a Christopher una donna bruttina e poco interessante. Durante il loro primo incontro fingono simpatia, ma quando dopo qualche mese Christopher decide di interrompere la relazione con Sherry, Lorelai cerca di ricomporre la famiglia; per poche ore tutto sembra andare il verso giusto, fino a quando, però, Christopher riceve una notizia: Sherry, la strega, è incinta e corre da lei. ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era Sherry La terribile storia di Sherry: “Sono stata stuprata dal diacono quando avevo 9 anni” NewNotizie The Walking Dead: il video del provino di Norman Reedus per la serie tv

Nell’evento per i dieci anni di The Walking Dead è stato mostrato il video del provino di Norman Reedus, divenuto poi interprete di Daryl In quest’annata dai toni apocalittici, The Walking Dead spegne ...

The Walking Dead, l'audizione originale di Norman Reedus è su Twitter: guardate

Nel corso degli episodi speciali di The Walking Dead abbiamo scoperto alcune curiosità sulle puntate della decima stagione. Inoltre l'account di Twitter della serie ha condiviso un filmato con l'audiz ...

Nell’evento per i dieci anni di The Walking Dead è stato mostrato il video del provino di Norman Reedus, divenuto poi interprete di Daryl In quest’annata dai toni apocalittici, The Walking Dead spegne ...Nel corso degli episodi speciali di The Walking Dead abbiamo scoperto alcune curiosità sulle puntate della decima stagione. Inoltre l'account di Twitter della serie ha condiviso un filmato con l'audiz ...