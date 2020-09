Dwayne Johnson “The Rock” e la sua famiglia positivi al Covid (Di giovedì 3 settembre 2020) Dwayne “The Rock” Johnson ha dichiarato, sul suo profilo social, di essere stato contagiato dal Coronavirus insieme a tutta la sua famiglia Dwayne Johnson attraverso i suoi profili social ha dichiarato di essere stato contagiato dal Coronavirus e, purtroppo, insieme a lui è risultata positiva tutta la sua famiglia. Nel video postato The Rock racconta: “Volevo darvi un po’ di utili aggiornamenti su quel che mi è successo nelle scorse due settimane e mezzo/tre. Questa la novità: mia moglie Lauren, le mie due bambine e io siamo risultati positivi al Covid-19. Posso dirvi che questa è stata una delle cose più difficili e impegnative che abbiamo dovuto sopportare come famiglia, e ... Leggi su zon

