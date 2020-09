CorSport: braccio di ferro Ghoulam-De Laurentiis per la buonuscita (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Corriere dello Sport parla della trattativa tra Ghoulam e il Napoli per una buonuscita congrua. Sull’algerino c’è il Wolverhampton, fermamente intenzionato ad acquisirlo, ma lui cerca di ottenere dal Napoli quanto più possibile per essere ceduto. Queste le parole del quotidiano sportivo: “Sempre Oltremanica c’è anche il Wolverhampton, che è intenzionato a prendersi Ghoulam, anche lui impegnato in un ‘amichevole’ braccio di ferro con De Laurentiis per ottenere una lauta buonuscita. È sempre una questione di pounds”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. L’attaccante svedese, cla ...

Corsport - Juve, braccio di ferro con Khedira

"Khedira, uno da buonuscita" titola il Corriere dello Sport nelle pagine interne. Il mediano non ha trovato estimatori e vuole "onorare" i 6 milioni di ingaggio. Secondo il quotidiano sportivo, la Juv ...

