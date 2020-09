Coronavirus, Gimbe: “Nell’ultima settimana +30% di ricoveri e +62% in terapia intensiva. Esempi di cattivi maestri non più tollerabili” (Di giovedì 3 settembre 2020) Nell’ultima settimana sono aumentati del 30% i pazienti ricoverati per Coronavirus e del 62% quelli finiti in terapia intensiva. Dal 26 agosto al 1 settembre inoltre, rispetto ai 7 giorni precedenti, i nuovi casi accertati sono saliti del 37,9 per cento, si è consolidato il trend in aumento delle ospedalizzazioni e si è impennato quello dei pazienti in rianimazione. Sono i dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. Segnali che “vanno tutti nella direzione di una ripresa dell’epidemia nel nostro Paese, sia in termini epidemiologici che di manifestazioni cliniche”, denuncia Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe, sottolineando che questa tendenza stia emergendo “proprio alla vigilia del momento cruciale della riapertura delle ... Leggi su ilfattoquotidiano

