Coronavirus, aumentano nuovi positivi e morti. Nessuna regione è a contagi zero: la situazione (Di giovedì 3 settembre 2020) Coronavirus, contagi ancora in crescita. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.397 nuovi casi e anche decessi sono aumentati. Ieri erano stati sei, oggi, invece, sono 10. Sono i dati forniti dal ministero della Salute che monitora l’andamento del Coronavirus nel nostro Paese. Nuovo balzo del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, aumentati di 11 in 24 ore, portando il totale a 120. Aumenta anche il numero dei guariti o dimessi: +289 (ieri +257) per un totale di 208.490. Sono 28.915 le persone attualmente positive in Italia: oltre ai 120 pazienti in terapia intensiva, si segnalano 1.505 ricoverati con sintomi e 27.290 in isolamento domiciliare.



