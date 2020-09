Calciomercato Atalanta: ufficiale la cessione di Castagne al Leicester (Di giovedì 3 settembre 2020) L’Atalanta ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Timothy Castagne al Leicester: il comunicato del club Timothy Castagne è un nuovo giocatore del Leicester. È arrivato il comunicato ufficiale da parte dell’Atalanta che conferma la cessione dell’esterno COMUNICATO – «Atalanta B.C. comunica la cessione a titolo definitivo del giocatore Timothy Castagne al Leicester City. Nel ringraziare Timothy per aver contribuito in maniera significativa nelle sue tre stagioni in maglia nerazzurra al raggiungimento di traguardi importanti per il Club, gli auguriamo il meglio, sia dal punto di vista personale che professionale, per ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Romero dalla @juventusfc all”@Atalanta_BC, scambio di documenti in corso @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Romero, trattativa sempre più avviata fra #Atalanta e #Juventus. I dettagli sulla formula - DiMarzio : #Tameze, sì al @HellasVeronaFC: domani probabili visite mediche per l’ex @Atalanta_BC adesso al @ogcnice #calciomercato @SkySport - terribile76 : RT @DiMarzio: #Romero dalla @juventusfc all”@Atalanta_BC, scambio di documenti in corso @SkySport #calciomercato - Pino88390718 : RT @DiMarzio: Ufficiale il passaggio di #Castagne al #Leicester -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta Atalanta su Piccini: scambio di portieri con la Spal Calciomercato.com Calciomercato Juventus, Romero all’Atalanta | Attesa l’ufficialità

Nuova uscita di mercato per la Juventus. Dopo lo scambio di documenti, si attende solo l’ufficialità per il trasferimento del difensore Romero all’Atalanta. Fabio Paratici () In attesa delle entrate, ...

Calciomercato Juventus, Romero lascia i bianconeri: ora si punta tutto su Suarez

Secondo quanto riportato da Sky Sport Cristian Romero, difensore centrale di proprietà della Juventus, è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Per il classe ’98 i bianconeri hanno accettato l’offerta dell ...

Nuova uscita di mercato per la Juventus. Dopo lo scambio di documenti, si attende solo l’ufficialità per il trasferimento del difensore Romero all’Atalanta. Fabio Paratici () In attesa delle entrate, ...Secondo quanto riportato da Sky Sport Cristian Romero, difensore centrale di proprietà della Juventus, è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Per il classe ’98 i bianconeri hanno accettato l’offerta dell ...