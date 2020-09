Berlusconi positivo (Di giovedì 3 settembre 2020) Pier Francesco Borgia Contagiati pure Barbara e Luigi. Il fratello Paolo: "L'ho sentito, è tranquillo. Ha una fibra molto forte". Anche il premier lo chiama per gli auguri di pronta guarigione Un controllo di routine. In ossequio alle disposizioni per chi come lui ha passato le ultime settimane in Sardegna. Non è il primo tampone cui si sottopone Silvio Berlusconi. Le notizie che venivano dalla Costa Smeralda avevano convinto il leader di Forza Italia a restare in costante controllo. Lo stesso 25 agosto scorso ne aveva effettuato uno. Proprio il giorno in cui si era diffusa la notizia del ricovero di Flavio Briatore. Al ritorno a casa, però, l'ultimo esame (effettuato al San Raffaele di Milano) ha prodotto un esito positivo. E sempre ieri è arrivata anche la notizia della positività al tampone per i figli ... Leggi su ilgiornale

