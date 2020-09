Berlusconi positivo al Covid, il contagio forse ?dopo una festa di Barbara a Capri (Di giovedì 3 settembre 2020) Una vacanza nella vacanza, per Barbara e Luigi Berlusconi. Che nei giorni di Ferragosto hanno lasciato la Costa Smeralda, troppo affollata, e si sono diretti a bordo dello yacht di famiglia, il... Leggi su ilmessaggero

Troppi contatti con l’esterno senza le dovute precauzioni. Troppe leggerezze che hanno fatto entrare il Covid nelle stanze di Villa Certosa, trasformandola in un focolaio. Per questo Silvio Berlusconi ...CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 27.817 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Cor ...