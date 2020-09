Allarme Covid al Comune di Latina, attivata la modalità smart working: ecco in quali uffici (Di giovedì 3 settembre 2020) L’Amministrazione comunale comunica che da oggi, 3 settembre 2020, gli uffici del Servizio Mobilità e Trasporti del Comune di Latina e l’ufficio Ritiro Atti Giudiziari, tutti siti in un’ala del Piano terra dello stabile di Via Cervone sospenderanno le attività in presenza attivando la modalità di smart working per tutto il personale addetto. Conseguentemente gli uffici saranno chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione. La misura di cautela è stata adottata in attesa dell’esito delle procedure sanitarie nei confronti di un dipendente che nel proprio nucleo familiare ha registrato un congiunto positivo al tampone. All’esito del tampone sul dipendente (effettuato nel pomeriggio) verranno adottate le ulteriori ... Leggi su ilcorrieredellacitta

LegaSalvini : UNA 'BOMBA' COVID SULL'ITALIA. IL VIRUS 'AVANZA' TRA I MIGRANTI - nicola_pinna : La Costa Smeralda e il Covid: la maledizione che non esiste e i dati che confermano l’origine e le cause del focola… - Adnkronos : #Covid, allarme del #cardinale Zuppi: 'Aspettiamoci piena di povertà' - il_nazionalista : E niente, si voleva per forza montare l'emergenza Costa Smeralda. Qualcuno dovrà rispondere di procurato allarme. - CorriereCitta : Allarme Covid al Comune di Latina, attivata la modalità smart working: ecco in quali uffici -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Covid Allarme Covid in cava, lavoratori in isolamento Toscana Media News Vendemmia in Italia, un’annata che si preannuncia interessante

ROMA – Una qualità delle uve buona se non ottima e in alcuni casi eccellente, per un’annata che si preannuncia interessante. Una quantità in linea con quella dello scorso anno (-1%, a 47,2 milioni di ...

I "dannati di Lesbo" e l'allarme di Oxfam: "Rischio di una catastrofe sanitaria"

I dannati di Lesbo. Per ricordare che non è vero, neanche un po’, che davanti al Covid-19 siamo tutti uguali, che la crisi pandemica ci ha resi più umani e solidali. Semmai, è vero il contrario.. Dopo ...

ROMA – Una qualità delle uve buona se non ottima e in alcuni casi eccellente, per un’annata che si preannuncia interessante. Una quantità in linea con quella dello scorso anno (-1%, a 47,2 milioni di ...I dannati di Lesbo. Per ricordare che non è vero, neanche un po’, che davanti al Covid-19 siamo tutti uguali, che la crisi pandemica ci ha resi più umani e solidali. Semmai, è vero il contrario.. Dopo ...