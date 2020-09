ADL punta a riaprire il San Paolo: "Auspico di avere 23mila spettatori col Pescara" (Di giovedì 3 settembre 2020) La prossima settimana il Napoli sfiderà il Pescara nella prima amichevole dopo il ritiro di Castel di Sangro (che si concluderà domani). Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : ADL punta a riaprire il San Paolo: 'Auspico di avere 23mila spettatori col Pescara' - FracapN : RT @Fr4n6o: Alla fine si rischia seriamente che il mercato sia Papastocazzo/KK, nessuno o Under a dx, Merdagna e Rrahmani già presi, al mas… - Fr4n6o : Alla fine si rischia seriamente che il mercato sia Papastocazzo/KK, nessuno o Under a dx, Merdagna e Rrahmani già p… - MannarinoSimone : @strumentiumani Davvero c’è qualcuno che non sarebbe entusiasta per la permanenza di Edin?????? ora una punta giovan… - sscalcionapoli1 : Meret-Inter, vecchio interesse: ADL ha ribadito all'agente che è incedibile e punta al rinnovo #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : ADL punta ADL punta a riaprire il San Paolo: "Auspico di avere 23mila spettatori col Pescara" Tutto Napoli Sky, Bucciantini: "Koulibaly brutta perdita, ma ADL e Gattuso stanno pianificando il futuro"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport: "Il campionato è vicino, manca poco, 15 giorni. Di solito si sono già giocate ...

GAZZETTA - La Roma pensa di mollare Milik: spunta Piatek! ADL sacrifica Meret per Under?

Continuano gli intrecci di mercato sull'asse Napoli-Roma. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', gli azzurri potrebbero arrivare a "sacrificare" (momentaneamente) Alex Meret per sblocca ...

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport: "Il campionato è vicino, manca poco, 15 giorni. Di solito si sono già giocate ...Continuano gli intrecci di mercato sull'asse Napoli-Roma. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', gli azzurri potrebbero arrivare a "sacrificare" (momentaneamente) Alex Meret per sblocca ...