A ottobre il nuovo libro di Ligabue, È Andata Così presto in libreria (Di giovedì 3 settembre 2020) Il nuovo libro di Ligabue esce a ottobre. A darne l’annuncio è l’artista di Correggio durante la partecipazione ai recenti Seat Music Awards, nei quali ha interpretato il brano Questa È La Mia Vita. Per l’11 settembre, invece, è atteso il singolo La Ragazza Dei Tuoi Sogni, che canterà in anteprima alla RFC Arena di Campovolo alle 20,30 del 10 settembre, su Rai1. La location è la stessa che Ligabue aveva scelto per celebrare i suoi primi 30 anni di carriera, poi rimandato a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. I biglietti per la nuova data sono tornati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Il brano che ha scelto per l’esibizione ai Seat Music Awards è Questa È La Mia Vita, da ... Leggi su optimagazine

Il_Nerdastro : #FirstLook a #Bedelia, il nuovo libro di @Leo_Ortolani per i tipi di @Baopublishing . Cosa succede dopo 'Venerdì 12… - UmbriaDomani : Terni, più spazi per malattie infettive al Santa Maria. Oncoematologia si sposta, ad ottobre pronto il nuovo repart… - rosanna_vespoli : ...Nuovo #DecretoCovid....e hanno prorogato l #EmergenzaSanitaria fino ad OTTOBRE...il Tam/tam MEDIATICO della Paur… - Maiko76 : La scuola di mio figlio riaprirà il 14, ma dal 19 a 22 sarà chiusa per le votazioni. E se dovessimo andare al ballo… - ioPartecipoPlus : ? #Cervia (Ra), il nuovo calendario delle attività (7, 21 settembre e 22 ottobre) del percorso partecipativo sulla… -

Ultime Notizie dalla rete : ottobre nuovo In Usa: vaccino pronto per fine ottobre. Dubbi sulla tempistica: una mossa elettorale di Trump? La Stampa Coronavirus in Italia, ultime notizie. Crisanti: “Mascherine andrebbero messe anche seduti al banco”

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 27.817 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Cor ...

Inaugurato a La Loggia il nuovo Centro regionale per la Biologia molecolare

E’ stato inaugurato a La Loggia il nuovo Centro regionale per la Biologia molecolare, che svolgerà attività analitiche, di approfondimento e di ricerca applicata nel campo della virologia ambientale c ...

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 27.817 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Cor ...E’ stato inaugurato a La Loggia il nuovo Centro regionale per la Biologia molecolare, che svolgerà attività analitiche, di approfondimento e di ricerca applicata nel campo della virologia ambientale c ...