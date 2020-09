Zingaretti se la prenderà con i traditori in caso di urne avverse, ma dovrebbe incolpare sé stesso (Di mercoledì 2 settembre 2020) Se si perde, sarà per colpa di Luigi Di Maio e Matteo Renzi. E anche di quei compagni che invece di fare campagna elettorale nelle regioni che vanno al voto si stanno impegnando per il No. Nelle ore della grande paura Nicola Zingaretti ha esternato in modo molto nervoso la barricata, nel caso in cui alle 15.01 del 21 comincino a piovere dati drammatici. La Toscana brucia, come da settimane dice chi conosce la situazione. Settant’anni di governo di sinistra che rischiano di essere seppelliti da una ragazza che detesta il pacifismo di John Lennon: inimmaginabile, eppure da mettere nel conto. Se cade la Toscana, cade Zingaretti, e se cade Zingaretti trema anche il governo Conte. La rabbia al Nazareno è altissima e il segretario, sotto stress, non si capacita del tradimento di Di Maio, che aveva ... Leggi su linkiesta

