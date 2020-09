Xbox Series X, PS5 e l'attesa infinita per prezzo e data di uscita? Xbox: 'li annunceremo quando saremo pronti' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ovviamente c'è un gran discutere delle differenze tra Xbox Series X e PS5 e tra ciò che Microsoft e Sony stanno proponendo ai giocatori in vista della next-gen. C'è però un gigantesco punto in comune tra i due hardware: l'attesa.L'attesa soprattutto di scoprire prezzo e data di uscita, due informazioni inevitabilmente chiave per la decisione di ogni videogiocatore e per molti aspetti anche per il successo del lancio delle console. Il prezzo, in particolare, potrebbe rivelarsi un grosso vantaggio per uno o per l'altro hardware e i due colossi si stanno continuando a studiare in un gioco di attesa che sta sfinendo molti fan.Dopo la frecciata verso PS5 che sottolineava come ... Leggi su eurogamer

