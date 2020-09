Un Palafestival per Sanremo, la kermesse lascia il Teatro Ariston per spostarsi in piazza (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un Palafestival per Sanremo? Se ne parla da un po’ ma ora sembra esserci qualcosa di molto più concreto. Il sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri, ha comunicato ufficialmente di essere in accordi con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al fine di una collaborazione che porterà alla riqualificazione della famosa piazza Colombo di San Remo. Per chi non lo sapesse, o non fosse pratico del Festival e dei suoi luoghi simbolo, piazza Colombo è una delle piazze principali di Sanremo, un punto importante nella settimana del Festival della Canzone Italiana, un punto di ritrovo per molti. Ha assunto questo ruolo proprio grazie alla sua vicinanza allo storico Teatro Ariston che da tradizione accoglie la ... Leggi su optimagazine

Progetto Regione Sanremo, Toti-Biancheri: “Palafestival in piazza Colombo e una nuova scuola a San Martino”

Sanremo. La Regione Liguria è pronta ad acquistare l’immobile sede del deposito dei mezzi della Riviera Trasporti a San Martino. Ad annunciarlo sono stati il presidente Giovanni Toti e l’assessore all ...

