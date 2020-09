Tasse, Gualtieri: “Da noi ci sarà la lotta all’evasione fiscale” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha spiegato che l’economia è in ripresa. Ma non si riuscirà a contenere lo sforamento dell’8% Sforzi inutili, o quasi. L’Italia non riuscirà a contenere il calo del PIL del 2020 nel limite dell’8%, come già stabilito in precedenza. A preannunciarlo è stato lo stesso ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che questa mattina è stato ospite ad Agorà, su Rai 3. Nonostante questa stangata, però, il ministro non si perde d’animo, facendo capire a tutti che si tratta di una cosa già preannunciata. Anzi, addirittura, le stime non sono molto lontane da quelle che lo stesso Governo Conte aveva fatto dopo l’annuncio della pandemia. “Il risultato non sarà poi così lontano ... Leggi su zon

