Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berlusconi, di 83 anni, è risultato positivo al Coronavirus. Trascorrerà il suo periodo di quarantena ad Arcore dove continuerà a svolgere la sua attività con interviste e sui social Lo ha reso noto Forza Italia, Silvio Berlusconi, è positivo al Coronavirus: «In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, «il Presidente Berlusconi è risultato positivo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - nzingaretti : Voglio fare a Silvio Berlusconi gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunità dei democratici. Co… - 0H_I_M0 : RT @MT_Meli_: Attendo con ansia i commenti dei soliti deficienti che, come con Briatore, faranno becera ironia sulla salute di Silvio Berlu… - IMassardo : RT @Artemisthea84: Ti fai tipo 6 mesi di quarantena strettissima, in isolamento in un villone che non sta nemmeno in Italia... Poi passa a… -