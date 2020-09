Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSilvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Lo ha comunicato Forza Italia, informando che “In seguito a un ulteriore controllo precauzionale il presidente Berlusconi è risultato positivo al Sars-Cov2”. “Il Presidente – comunica Forza Italia – continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social“. Secondo il suo medico Alberto Zangrillo, l’ex premier è asintomatico e in isolamento a ... Leggi su anteprima24

Silvio Berlusconi è positivo al Coronavirus: a farlo sapere sono alcune fonti di Forza Italia, che raccontano che il leader azzurro ha avuto esito positivo di un tampone effettuato come controllo prec

