Rovereto, nube di fumo all’ex Sandoz. Allarme tra i cittadini, il Comune: “Restate in casa” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una nube di fumo giallognola si è alzata nella mattinata del 2 settembre su Rovereto, in provincia di Trento. La causa è una perdita di sostanze gassose dallo stabilimento farmaceutico Suanfarma (ex-Sandoz), tra viale del Lavoro e viale Verona nella zona Sud della città. Il fumo ha messo in agitazione la cittadinanza e la Protezione civile ha consigliato ai residenti di restare in casa con le finestre chiuse. I dipendenti dell’azienda sono stati fatti evacuare, ma l’Allarme sembra già essere rientrato. In seguito all’Allarme, la Provincia autonoma di Trento ha convocato una riunione urgente per seguire l’evolversi della situazione e decidere il da farsi. Il presidente Maurizio Fugatti ha affermato che la situazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

fanpage : Nube allo stabilimento chimico. Scatta l'allarme #2settembre - Noovyis : (Rovereto, nube di fumo all’ex Sandoz. Allarme tra i cittadini, il Comune: “Restate in casa”) Playhitmusic - - tusciaweb : Allarme chimico in Trentino, la protezione civile: “Restate a casa” Rovereto - Una nube di fumo e preoccupazione p… - Marilenapas : RT @fanpage: Scatta l'allarme chimico, le autorità invitano a rimanere in casa #2settembre - fanpage : Scatta l'allarme chimico, le autorità invitano a rimanere in casa #2settembre -