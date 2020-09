Roma, choc a Primavalle: trovato uomo impiccato ad un albero nel parco pubblico (Di mercoledì 2 settembre 2020) choc nel quartiere Primavalle dove oggi pomeriggio, mercoledì 2 settembre 2020, un uomo è stato trovato impiccato ad un albero nel giardino pubblico di Via Arola. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Roma choc Roma, si impicca ad un albero in un parco pubblico: choc tra i passanti Il Messaggero Roma, si impicca ad un albero in un parco pubblico: choc tra i passanti

Un macabro ritrovamento oggi pomeriggio in un giardino pubblico di Primavalle a Roma. Alcuni frequentatori del parco di via Arola, poco distante da Casal Del Marmo, hanno notato un uomo impiccato ad u ...

