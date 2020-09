“Ricomincia con noi”: il PD milanese lancia un mese di eventi. Il programma completo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il PD milanese lancia “Ricomincia con noi”, una nuova versione della tradizionale festa Dem di settembre, che adatta il proprio format alla nuova realtà imposta dal Covid-19. Confortato anche dall’ottimo risultato ottenuto dal’assessore Pierfrancesco Maran con la sua iniziativa di fine agosto – tutta in presenza – il PD ha varato un programma misto, sia con eventi che prevedono il raduno in luoghi fisici (con le opportune misure di distanziamento e sicurezza), sia con appuntamenti online, secondo un’abitudine consolidata durante i lunghi mesi del lockdown. La segretaria metropolitana Silvia Roggiani ha presentato l’iniziativa, contestualizzandola in un percorso che porterà alle elezioni milanesi della prossima primavera: “Vere protagoniste dei ... Leggi su tpi

