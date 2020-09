Portici, fuggono a un controllo e puntano la pistola contro i poliziotti: 2 arresti – I NOMI (Di mercoledì 2 settembre 2020) Due giovani di 22 e 31 anni sono finiti in manette dopo un primo tentativo di fuga a Portici per evitare un controllo mentre si trovavano in sella a uno scooter. In sella a uno scooter, prima hanno invertito il senso di marcia per sottrarsi al controllo e poi hanno puntato una pistola verso i … Leggi su 2anews

Napoli, 2 set. (askanews) - In sella a uno scooter, prima hanno invertito il senso di marcia per sottrarsi al controllo e poi hanno puntato una pistola verso i poliziotti: due le persone arrestate per ...

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Portici -Ercolano passando a piazza Poli sono stati avvicinati da una 77enne che ha raccontato di essere stata appena borseggiata da due uomini fuggiti in ...

