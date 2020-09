Napoli, De Laurentiis: “Koulibaly e Milik in uscita, sapremo come sostituirli” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis ha concesso un’intervista ai microfoni di Canale 21, proponendo una panoramica generale sul Napoli, società della quale è presidente, variando fra potenziali trattative di mercato e possibili nuovi scenari per la stagione 2020/2021. Di seguito le parole del patron del club campano: “Koulibaly e Milik sono tutti e due in uscita, mercato permettendo. Quindi, se il mercato permetterà le uscite di questi due bravissimi calciatori, noi sapremo come sostituirli, altrimenti se ne parlerà l’anno prossimo. Il prossimo Napoli me lo immagino col 4-2-3-1, però poiché Gattuso è anche estremamente creativo ed è capace di reinventare situazioni a seconda degli avversari e di ... Leggi su sportface

