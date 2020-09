Musica: Scala e Filarmonica ripartono con Chailly da Messa da Requiem e Nona di Beethoven (Di mercoledì 2 settembre 2020) Milano, 2 set. (Adnkronos) - Un calendario ricco di appuntamenti, con la presenza costante del direttore Musicale Riccardo Chailly, impegnato con coro, orchestra e Filarmonica in dodici serate che coprono repertori diversi, dalla Musica sacra alla sinfonica e all'opera, in luoghi e contesti diversi, dal Duomo di Milano alla piazza e alla sala del Piermarini. Il Teatro alla Scala di Milano riparte dopo i mesi di lockdown dovuti all'emergenza coronavirus. I mesi autunnali prevedono un tour de force che ha l'obiettivo di lavorare quotidianamente insieme a orchestra e coro per ritrovare l'identità sonora dei complessi scaligeri, in un arco temporale che vedrà i musicisti e il loro direttore a stretto contatto fino al 7 dicembre e alla nuova stagione. Venerdì 4, lunedì 7 e ... Leggi su iltempo

