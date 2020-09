Morto Philippe Daverio: il critico d’arte si è spento a 71 anni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il critico d’arte Philippe Daverio si è spento all’età di 71 anni. Era stato il primo a portare il mondo dell’arte e della cultura sul piccolo schermo. Il critico d’arte Philippe Daverio è Morto. A comunicare la notizia è stata la direttrice del Teatro Francesco Parenti di Milano, dichiarando che il critico si è spento … L'articolo Morto Philippe Daverio: il critico d’arte si è spento a 71 anni è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

repubblica : ?? È morto Philippe Daverio, storico dell'arte e divulgatore - Corriere : ?? ULTIM'ORA - È morto lo storico e critico d'arte Philippe Daverio: aveva 70 anni - HuffPostItalia : Philippe Daverio è morto. Lo storico dell'arte aveva 71 anni - crucco73 : RT @repubblica: ?? È morto Philippe Daverio, storico dell'arte e divulgatore - 46_NADIA_58 : ???????? MI spiace molto notizia inaspettata R. I. P #PhilippeDaverio -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Philippe

Poco più di un anno fa era a Civitanova dove era diventato ormai un habitué, come un po’ in tutte le Marche. Il 5 luglio a Pesaro aveva tenuto la sua ultima apparizione pubblica. Philippe Daverio, sto ...Lo storico dell’arte e divulgatore Philippe Daverio è morto stanotte a Milano per un tumore all’età di 70 anni. Daverio è stato esperto culturale del sindaco di Palermo Diego Cammarata e ha insegnato ...