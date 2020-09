Migranti: Conte, 'rafforzeremo pattugliamento in mare' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Rafforziamo il pattugliamento delle acque internazionali, intensificando le unità navali dell'operazione Pelage, riavviata oggi per il contrasto dei traffici illeciti. Abbiamo già predisposto il rafforzamento di questa operazione, che vede il coinvolgimento della nostra Marina, Guardia costiera e Guardia di finanza. In accordo con le autorità tunisine miriamo a ottenere un effetto deterrente rispetto a eventuali nuove partenze". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso dell'incontro sull'emergenza Migranti con il governatore della Sicilia Nello Musumeci e il primo cittadino di Lampedusa, Totò Martello. Leggi su liberoquotidiano

LegaSalvini : SE SBARCANO DENUNCIAMO CONTE. #SALVINI SGANCIA LA BOMBA - AnnalisaChirico : Quasi 900 migranti sbarcati a a Lampedusa nelle ultime 48 ore mentre a Roma 3 nigeriani positivi al virus prendono… - MediasetTgcom24 : Migranti, Conte incontra il governatore Musumeci e il sindaco di Lampedusa #migranti - MariaCarlaVecc1 : RT @francescatotolo: È iniziato il trasbordo dei 353 #migranti della #SeaWatch4 sulla nave quarantena #GnvAllegra a #Palermo. Mentre l’Ital… - gscapini66 : RT @francescatotolo: È iniziato il trasbordo dei 353 #migranti della #SeaWatch4 sulla nave quarantena #GnvAllegra a #Palermo. Mentre l’Ital… -