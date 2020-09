"Metti la mascherina". E il nigeriano tenta di stuprarla: Roma, orrore di un irregolare contro la capotreno (Di mercoledì 2 settembre 2020) Finisce in galera un nigeriano per aver abusato di una capotreno: alla stazione Tiburtina, a Roma, l'uomo si è rifiutato di indossare la mascherina, così come chiesto dalla donna, per poi scagliarsi contro di lei baciandola e palpeggiandola. Le urla della capotreno hanno attirato gli agenti della Polfer, il cui intervento ha permesso che la situazione non degenerasse ulteriormente. L'immigrato è stato arrestato e condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione con rito abbreviato. Il fatto è avvenuto lunedì 31 agosto, intorno alle due del pomeriggio: la capotreno controllava che tutti i passeggeri scesi dal treno indossassero la mascherina, quando ha notato il nigeriano senza protezioni, a ... Leggi su liberoquotidiano

bladistic : @Franzisk4 @yenisey74 Tu metti la mascherina se non vuoi ammazzare qualche tuo parente ma soprattutto stai distante… - olivo68 : @ilpost [nome del figlio] metti la mascherina che usciamo. - grigiocemento : @stanzaselvaggia Me perché tu sei una persona ed una mamma responsabile e ti metti sempre la mascherina quando sei… - sborzu : Metti la #mascherina ed #Fca dirà che sei più carina! Va bene come slogan? - eia58 : RT @Massimotagliat2: Ma la mascherina la metti solo quando sei solo? -

Sono 216 le nuove infezioni da nuovo coronavirus computate in Svizzera mercoledì, a fronte di oltre 16'000 test il cui esito è stato registrato dall'Ufficio federale della Sanità pubblica (ieri, marte ...

