L’Uomo senza pene stasera su Real Time (Di mercoledì 2 settembre 2020) Serata davvero particolare quella programmata il 29 maggio 2018, da Real Time. Prima l’appuntamento con L’Uomo dai testicoli enormi e poi per restare in tema anche L’Uomo senza pene, previsto in seconda serata con inizio subito dopo il primo programma. E’ la storia di Andrew Wardle, un uomo di quarant’anni affetto da una rara malattia, la estrofia della vescica, che di fatto non gli ha permesso di sviluppare un pene, cosa che tuttavia non gli ha impedito di avere tantissime donne (lui dice più di cento). Relazione ovviamente basate su cose più profonde del sesso (non siamo ironici). Poi la svolta: l’incontro con un dottore che gli costruirà un pene, prelevando pelle dal suo braccio e trapiantandola nel pube. Vedremo ... Leggi su ascoltitv

