Le incongruenze di merito sul referendum (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’approssimarsi del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari pone ineludibili interrogativi di merito “perché si vota per la Costituzione, non per un partito”. Non bisogna, infatti, lasciarsi condizionare da tatticismi politici a favore o contro questa legislatura, il governo, etc. Insomma, il referendum sarebbe meglio non usarlo come mezzo per altre finalità.Approfondire il tema nel merito è un dovere civico, pur nella consapevolezza che le furoreggianti e opache lenti dell’antisistema deformano la visione. A tratti si rileva chiaramente che il dibattito è condizionato da una stagione in cui le spinte antiparlamentari e le critiche alla democrazia rappresentativa sono la cifra identitaria; salvo approdare poi, per eterogenesi dei fini, alla formazione di ... Leggi su huffingtonpost

