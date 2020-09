Lazio, i tifosi avvertono: «Ci aspettiamo un mercato all’altezza» (Di mercoledì 2 settembre 2020) I tifosi della Lazio hanno affisso uno striscione davanti allo Stadio Olimpico invitando il club a fare un mercato all’altezza «Campionato e Champions da affrontare con fierezza, ci aspettiamo un mercato all’altezza». Cosi si legge da uno striscione affisso dagli Ultras della Lazio davanti alla Curva Nord dello Stadio Olimpico. I tifosi biancocelesti chiedono un mercato all’altezza dopo la scottatura per il mancato arrivo di David Silva. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Lazio tifosi Dagli ultras della Lazio ancora “saluti romani”: nuovo striscione a Corso Francia RomaToday Lazio, Muriqi si sfoga: "Fenerbahce lasciami andare a Roma"

Roma, 1 settembre 2020 - Vedat Muriqi vuole solo la Lazio, ma per il momento rimane "ostaggio" delle richieste del Fenerbahce. L’attaccante kosovaro, lo ha pubblicamente affermato in una breve intervi ...

Lazio, il papà di Reina: 'Tifosi del Napoli arrabbiati? Ha la città nel cuore'

2 Pepe Reina, tornato in Italia dopo il prestito all' Aston Villa, ha lasciato il Milan per la Lazio. Queste le parole del padre, Miguel Angel, a Radio Marte : "Tifosi del Napoli arrabbiati per il fat ...

