Juventus | la Regione Piemonte al Cts | “Riaprire l’Allianz Stadium già dalla prima partita”

La Regione Piemonte chiede di autorizzare l'apertura dell'Allianz Stadium, lo stadio della Juventus che ha predisposto il piano di sicurezza necessario per far tornare i tifosi. Il documento è stato trasmesso questa mattina dalla Regione a Roma per il via libera del Comitato Tecnico Scientifico. "Tornare alla normalità si può, con grande rispetto delle regole per la prevenzione dei contagi", dice il governatore Alberto Cirio a margine dell'inaugurazione del nuovo laboratorio per i test Covid. "L'obiettivo del club – spiega – è esser pronti per la prima partita". L'esordio è previsto il 19 o il 20 settembre contro la Sampdoria di Claudio Ranieri.

