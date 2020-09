Jorge Messi: «Mio figlio non resta al Barcellona» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Jorge Messi ha commentato il futuro del figlio al Barcellona: chiara risposta alle intenzioni del presidente Josep Maria Bartomeu «Mio figlio non resta al Barcellona». Queste le parole riportate da TyC Sports e pronunciate da Jorge Messi in merito al futuro di Lionel. Un chiaro messaggio al presidente Josep Maria Bartomeu, che al termine dell’incontro aveva annunciato che Messi sarebbe rimasto in blaugrana fino alla fine del contratto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

