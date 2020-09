Ignazio Moser single? Lo conferma la modella Caterina Bernal! (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non sembrano aver superato tutti gli ostacoli per far tornare il sereno nel loro rapporto, in molti sono certi del loro riavvicinamento ma in queste ore spuntano alcuni retroscena sul loro momentaneo addio. A rivelare alcune verità nascoste dal bel Moser la modella d’origini argentine ma d’adozione spagnola Caterina Bernal ritenuta una delle tante distrazioni estive dell’ex gieffino, distrazioni che avrebbero accentuato la gelosia della sorella di Belen Rodriguez. Secondo quanto riferito dalla Bernal, che quest’estate avrebbe trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna, Ignazio si sarebbe presentato a lei durante una serata al Phi Beach come single e libero da ogni ... Leggi su quotidianpost

