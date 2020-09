Gualtieri ottimista: 'Pil poco peggiore delle stime, rimbalzo nel 3° trimestre' (Di mercoledì 2 settembre 2020) 'La nuova stima annuale del Pil del 2020 sarà peggiore del - 8% previsto ma non così tanto. Stimiamo un forte rimbalzo, ci sono molti indicatori che vanno in questa direzione'. Sono le previsioni ... Leggi su tg.la7

GMarcuccio : RT @VivianaP1511: #Gualtieri: la stima del PIL è peggiore di quanto previsto. Strano, due settimane fa eri ottimista, #cazzaro. Se il sos… - 1GROSSI : RT @tvbusiness24: Il ministro @gualtierieurope è ottimista sulla ripresa del paese avendo a disposizione diversi strumenti #recoveryfund, M… - ombrysan : RT @VivianaP1511: #Gualtieri: la stima del PIL è peggiore di quanto previsto. Strano, due settimane fa eri ottimista, #cazzaro. Se il sos… - GastoneSabba : RT @VivianaP1511: #Gualtieri: la stima del PIL è peggiore di quanto previsto. Strano, due settimane fa eri ottimista, #cazzaro. Se il sos… - mister606060 : RT @VivianaP1511: #Gualtieri: la stima del PIL è peggiore di quanto previsto. Strano, due settimane fa eri ottimista, #cazzaro. Se il sos… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri ottimista

Sarà 'di poco peggiore del meno 8% stimato, e il rimbalzo nel terzo trimestre più forte del previsto', dice il ministro dell'Economia. Su 2 pilastri la riforma fiscale: tglio del cuneo per aumentare g ...Il ministro dell'economia ammette che le stime fatte all'inizio del lockdown non saranno confermate: "Sarà peggio del -8% previsto dal governo, ma non di molto". Ma si aspetta "un forte rimbalzo", sot ...