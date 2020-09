Formazione dei dipendenti degli studi legali: ecco i fondi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Avviso per il finanziamento di piani formativi Risorse disponibili e parametri del finanziamentoDestinatari del contributoPresentazione dei pianiAmmissibilità e valutazione dei pianiGestione piani formativi approvatiAvviso per il finanziamento di piani formativi Torna su Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la Formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate con l'avviso n. 03/2020 (sotto allegato) rende nota la sua intenzione di finanziare piani formativi monoaziendali, compresi quindi gli studi legali, per migliorare le conoscenze e le qualità dei dipendenti degli stessi, accompagnare gli studi professionali nello sviluppo tecnologico e nel miglioramento delle capacità relazionali dei propri impiegati e ... Leggi su studiocataldi

