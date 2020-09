DL agosto, Unioncamere: “portare a termine la riforma delle Camere di Commercio” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La norma, contenuta nel DL agosto del Governo, che fissa un termine ultimo per gli accorpamenti che ridurranno a 60 il numero delle Camere di commercio italiane, rappresenta il passo decisivo per la chiusura di una riforma avviata ormai 5 anni fa. Lo sottolinea UnionCamere intervenuta in audizione dinanzi alla Commissione Bilancio del Senato. “Bisogna concludere la riforma ”, ha affermato il vice presidente vicario di UnionCamere, Andrea Prete nel corso dell’audizione. “Questa riforma – ha ricordato – ha superato tutti i passaggi politici, quelli della giustizia amministrativa e anche la verifica costituzionale: ... Leggi su anteprima24

