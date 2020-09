DayDreamer, anticipazioni puntata del 4 settembre 2020: Sanem si ubriaca e bacia Can nel bosco (Di mercoledì 2 settembre 2020) Venerdì 4 settembre 2020 andrà in onda l’ultimo appuntamento settimanale della soap DayDreamer. La serie tv turca, dalla prossima settimana, cambierà programmazione a causa del ritorno in Tv di Uomini e donne. Stando alle ultime informazioni, ci sarà un appuntamento in prima serata lunedì 7 settembre su Canale 5 e un secondo il sabato pomeriggio a partire dalle 14:30 circa. In attesa di vedere Can e Sanem in prima serata, il nuovo episodio del 4 settembre riserverà non poche sorprese, con i due protagonisti che arriveranno a baciarsi nel bosco. Emre invece, verrà coinvolto in un brutto incidente d’auto. DayDreamer, trama del 4 settembre: ... Leggi su tutto.tv

