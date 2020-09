Covid e bambini, sintomi: come distinguerli. Raffreddore o influenza? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Solo il tampone può dire se si tratta di coronavirus. Zuccotti del Buzzi di Milano: «In presenza di singoli sintomi si può stare abbastanza tranquilli» Leggi su corriere

Internazionale : Qual è il rischio reale di contagio per i bambini e per il personale scolastico? Quali precauzioni bisogna prendere… - Corriere : Come sapere se un bimbo ha il Covid, l'influenza o il raffreddore? Il parere degli esperti in vista del ritorno a s… - PencoG : RT @Corriere: ?? Come sapere se un bimbo ha il Covid, l'influenza o il raffreddore? Il parere degli esperti in vista del ritorno a scuola ht… - mirnoja : RT @Corriere: ?? Come sapere se un bimbo ha il Covid, l'influenza o il raffreddore? Il parere degli esperti in vista del ritorno a scuola ht… - Mimmino62 : «Tosse, naso che cola, febbre: mio figlio ha il Covid?» Cosa fare e come distinguere i sintomi… -