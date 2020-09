Coronavirus, la Corea del Sud ha gestito bene l’emergenza grazie alla tecnologia. Ora tocca all’Europa (Di mercoledì 2 settembre 2020) di Jon Duro La pandemia Covid-19 ha colto di sorpresa un po’ tutti e ha avuto un’onda d’urto devastante che ha indiscriminatamente colpito ogni nazione, senza fare distinzione di razza, sesso, estrazione sociale. Ha messo in forte crisi le economie dei paesi senza risparmiare nemmeno quelle più stabili, stressando oltre misura i loro sistemi sanitari. Nessun governo ha inizialmente riconosciuto la pandemia e questo ha portato a raggiungere livelli di diffusione del virus da dover imporre un lockdown sulla popolazione e sulle imprese. Tra i paesi maggiormente colpiti spicca la Corea del Sud: data la vicinanza e i continui rapporti economici e turistici con la Cina, il virus ha trovato pochi ostacoli e, quasi immediatamente, la Corea è stata preda del virus Sars-CoV-2. Il governo Coreano, però, non ... Leggi su ilfattoquotidiano

