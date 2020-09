Coronavirus, il numero di casi Regione per Regione: la Lombardia è la più colpita, Calabria virtuosa [MAPPA] (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dalla Lombardia (99,7) alla Calabria (7,8): la cartina dell’Italia con il numero di positivi al Coronavirus ogni 10 mila abitanti evidenzia chiaramente l’andamento geografico del contagio. La Regione con il più alto numero di casi è proprio la Lombardia, dove sono risultate positive 100 persone ogni 10.000 abitanti, mentre la più virtuosa è la Calabria dove invece soltanto 8 persone ogni 10.000 abitanti hanno contratto la malattia. Eppure la Calabria è stata una delle Regioni che ha fatto il più alto numero di tamponi in proporzione alla popolazione e ai positivi, addirittura oltre 100 soggetti sottoposti a ... Leggi su meteoweb.eu

