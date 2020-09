Cocaina e festini con le minorenni. Arresti e denunce scuotono la Bologna bene. Ai domiciliari anche un candidato della Lega (Di mercoledì 2 settembre 2020) Avrebbero organizzato festini con una 17enne, indotta ad avere rapporti sessuali con loro e con altre persone in cambio di denaro e Cocaina. Sono le accuse, a carico di 7 persone, scaturite al termine di un’indagine condotta dai carabinieri di Bologna, denominata “Villa Inferno” dall’abitazione di Pianoro dove avvenivano gli incontri, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Stefano Dambruoso, che ha scosso la Bologna “bene” e la politica locale. Tra le persone coinvolte ci sono infatti personaggi molto noti nel capoluogo emiliano, come gli imprenditori Filippo Cresi e Davide Bacci e un agente immobiliare conosciuto tra l’altro negli ambienti ultras della Virtus basket, Luca Cavazza, 27enne ... Leggi su lanotiziagiornale

fattoquotidiano : FESTINI CON BABY ESCORT Coinvolto anche un ex candidato leghista [di Sarah Buono] #FattoQuotidiano #edicola… - Corriere : La «villa inferno» di Bologna, arresti per festini con minorenni. Coinvolto ex candid... - Corriere : La «villa inferno» di Bologna, arresti per festini con minorenni. Coinvolto ex candidato leghista - NonUnodiMeno : RT @NFratoianni: Eccone un altro: andava sulla tomba di #Mussolini, la #Lega lo candidava alle elezioni, gridava 'parlateci di #Bibbiano'.… - gemini9500 : RT @3Figlio: Questi fascileghisti e fascisti amano sbandierare il loro amore per la legalità e l'ordine,ma a quanto pare vale sempre per gl… -