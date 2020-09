Brexit, Barnier preoccupato: “la parte britannica continua a deludere”. (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Dalla Gran Bretagna nessun passo in avanti per trovare un accordo sulla Brexit. Michel Bernier, capo negoziatore dell’Unione europea si è detto “preoccupato” e “deluso” dall’atteggiamento di Londra nelle trattative. “Stiamo semplicemente chiedendo al Regno Unito di tradurre gli impegni presi nella Dichiarazione politica in un testo legale. Niente di più. Tuttavia, su tutte queste questioni, la parte britannica continua a deludere“, ha dichiarato Barnier in un intervento a Dublino all’Istituto degli Affari europei e internazionali. “Dall’inizio di questi negoziati, il Regno Unito ha rifiutato di impegnarsi a dare garanzie credibili per una concorrenza aperta e giusta – ha aggiunto ... Leggi su quifinanza

ipezvr : RT @reuters_italia: Brexit, nessun cambiamento dopo incontro con negoziatore Gb - Barnier (Ue) - eunewsit : #Brexit, @MichelBarnier : “Vogliamo un accordo, ma non a ogni costo. Dobbiamo proteggere il Mercato Unico”. A 4 mes… - mattdm12 : RT @davcarretta: Brexit: Michel Barnier dice che non è nell’interesse di lungo periodo dell’Ue concedere uno status speciale al Regno Unito… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Brexit, Barnier avverte: 'Possibili tutti gli scenari' Brexit, Barnier avver… - AlessioPisano : Barnier ha puntualizzato che la #Brexit avrà “in ogni caso conseguenze economiche negative, sia per l’Unione che pe… -