Bonus sanificazione richiedibile fino al 7 settembre: cos’è e chi riguarda? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Non tutti ne sono a conoscenza ma è stata previsto anche un Bonus sanificazione per i datori di lavoro che salvaguardano la salute dei propri dipendenti adeguandosi alle nuove norme di sicureza. Senza alcuna ombra di dubbio la pandemia di COVID-19 ha completamente cambiato il nostro modo di concepire la vita, la scuola, il tempo libero ma anche il lavoro. Bonus sanificazione Per non far pesare interamente sulle spalle dei datori di lavoro nell’adeguamento dei locali di lavoro alla volta di garantire il distanziamento di sicurezza e di contenere i contagi da COVID, il Governo riconosce il Bonus sanificazione nella misura del 60% delle spese sostenute (e documentate) per l’adeguamento dei locali lavorativi e per le sanificazioni degli stessi utilizzabile come ... Leggi su notizieora

