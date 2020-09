Benvenuto a Sinatraa Show!: il giocatore arriva su Valorant (Di mercoledì 2 settembre 2020) Grandi novità in casa di Valorant, ancora un altro campione che faceva parte prima del mondo di Overwatch , l’FPS di casa Blizzard, approda su Valorant, il capolavoro di Riot Games, uno dei cardini degli Esports e non solo. Il Team Sentinel, una delle principali squadre di tutto il circuito legato agli agenti di Valorant, ha ingaggiato uno dei più grandi giocatori del titolo Blizzard, ovvero Sinatraa Show, conosciuto ai secoli come Jay Won Sentinel ha creduto in lui sin da subito, avendolo visto evolversi non solo come giocatore ma come persona nella Overwatch League e ha deciso di costruire intorno a lui una squadra con cui giocare il capolavoro di casa Riot Games, il quale era entrato nella fase beta chiusa all’inizio di aprile di questo anno. Sfortunatamente per loro, ... Leggi su esports247

